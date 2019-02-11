Доля импорта оборудования как наилучших доступных технологий снизится до 36% к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Доля оборудования, импортируемого в случае необходимости применить наилучшие доступные технологии, снизится с 50% в 2019 году до 36% к 2024 году. Это следует из материалов по национальному проекту "Экология", опубликованных на сайте правительства.

Также, согласно материалам, в 2024 году будут введены в промышленную эксплуатацию мощности экологического машиностроения и развития приборостроения для производства отечественной продукции, используемой при переходе на принципы наилучших доступных технологий.

Всего с 2019 года по 2024 год на мероприятия проекта "Внедрение наилучших доступных технологий" предполагается потратить более 2,4 трлн рублей.