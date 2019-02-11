Минздрав к 2021 году создаст до 5 тыс. обновленных модулей обучения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ до конца 2021 года намерен разработать не менее 5 тыс. интерактивных образовательных модулей с учетом новых клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины для непрерывного обучения специалистов. Об этом говорится в материалах к национальному проекту "Здравоохранение", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

"5 тыс. интерактивных образовательных модулей будут разработаны к концу 2021 года", - следует из материалов.

Так как клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний должны обновляться не реже раза в три года, ожидается, что уже к концу 2024 года Минздрав обновит 20% клинических рекомендаций.

В соответствии с материалами, в 2019 году планируется дооснастить 75 симуляционных центров в образовательных и научных организациях Минздрава, через три года таких центров будет уже 114. Это позволит к 2024 году включить в систему непрерывного медицинского образования практически всех врачей и средний медицинский персонал - не менее 1,88 млн врачей.

Уже к 2019 году число специалистов, обучающихся в системе непрерывного медицинского образования, должно достичь 350 человек.

Согласно материалам к нацпроекту, к концу 2019 года не менее 190 тыс. специалистов будет допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации. В течение шести лет число аккредитованных медиков в РФ должно составить 2,1 млн человек.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд рублей будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.