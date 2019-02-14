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Российский инвестиционный форум - 2019

Голодец: реализация нацпроекта "Культура" требует более 50 млрд рублей частных средств

Вице-премьер отметила, что это вполне достижимые суммы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Культура" потребует привлечения более 50 млрд рублей частных инвестиций, что вполне реально. Об этом заявила в четверг вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на сессии "Сохранить и приумножить: реализация национального проекта по культуре" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Общий бюджет мероприятий нацпроекта составляет 113,5 млрд рублей, в том числе 109,7 млрд из федерального бюджета.

"Еще не менее половины этой суммы", - сказала Голодец, отвечая на вопрос, сколько частных средств потребуется для успешной реализации нацпроекта.

"Это достижимые цифры", - добавила она.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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