Минприроды планирует реорганизовать Росприроднадзор под реализацию нацпроекта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минприроды России намерено реорганизовать структуру Росприроднадзора под реализацию национального проекта "Экология", сообщил журналистам в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"В ближайшее время в нас будет небольшая реорганизация Росприроднадзора. Она будет направлена на снижение административных барьеров и улучшение качества работы, связанных с целевыми показателями национального проекта. Я думаю, мы усилим центральный аппарат, потому что централизованной работы предстоит очень много", - сказал Кобылкин.

Он уточнил, что речь идет о появлении новых должностей и возможном перераспределении полномочий между текущими постами.

"В ближайшее время мы будем стараться это сделать", - добавил министр.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.