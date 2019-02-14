Обновленный по нацпроекту "Здравоохранение" кардиоцентр в ЕАО могут открыть в течение года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сердечно-сосудистый центр в Еврейской автономной области после дооснащения в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется открыть в течение года, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Левинталь на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы уже открыли первичный [сердечно-сосудистый] центр, но центр - это не просто койки, это и оборудование, и кадры, которых нет. Поэтому мы сейчас занимаемся обучением кадров, оборудование придет через проект, мы готовим помещение, нам дают серьезнейшее оборудование <...> И в пределах года мы практически уже можем запуститься <...>", - сказал Левинталь.

Он уточнил, что на первом этапе регион получит на эти цели 200 млн рублей, в дальнейшем планируется привлекать ресурсы самостоятельно и запрашивать федеральный центр. Ранее, по его словам, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приходилось направлять на лечение в Хабаровск.

Целями национального проекта "Здравоохранение" являются снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц. В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.