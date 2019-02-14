Более 40 млрд рублей вложат в реализацию нацпроектов в Мурманской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Объем средств на реализацию региональных программ в рамках нацпроектов в Мурманской области составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Марина Ковтун.

"У нас 46 региональных проектов, которые направлены на реализацию 10 нацпроектов. Объемы финансирования - почти 40 млрд рублей на все 46 проектов", - сказала она.

Из этой суммы вклад бюджета области будет в объеме 19 млрд рублей, 21 млрд рублей составят федеральные средства. По словам Ковтун, соответствующие поправки в региональный бюджет уже внесены в областную думу, большинство необходимых для реализации проектов соглашений подписаны.

Глава региона отметила, что еще остались вопросы по методике оценки эффективности выполнения нацпроектов, но работа по ним уже начинается. "Времени нет, через три месяца должны первые доклады делать, показывать реализацию. Надо к делу переходить от обсуждений", - сказала Ковтун.

При этом она отметила, что в ходе реализации проектов возможны их корректировки, доработка системы оценки, но в целом уже есть опыт проектной, системной работы, который поможет и в реализации новых проектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.