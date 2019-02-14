Калининградская область в 2019 году оцифрует все виды регионального контроля

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области в 2019 году переведут в цифровой формат все виды регионального контроля, что позволит полностью исключить коррупционную составляющую на этом уровне. Об этом заявил на сессии "Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов", прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, губернатор региона Антон Алиханов.

"Мы за прошлый год 11 форматов такого контроля полностью оцифровали, теперь... все действия проверяющего отфиксированы. <...> В этом году мы закончим полностью цифровизацию всех видов контроля, что полностью исключит коррупционные проявления в такого рода вещах", - сказал Алиханов, отметив, что при организации контрольно-надзорной деятельности в части региональных полномочий таким образом проблема коррупции будет решена в области уже в 2020 году.

Губернатор пояснил, что цифровая фиксация действий проверяющих исключает возможность сокрытия итогов их работы и позволяет получать информацию о том, где работал проверяющий, какие нарушения были выявлены.

Алиханов сообщил, что общий объем вложений в развитие информационных технологий в области составил около 1 млрд рублей, около половина из которых была затрачена на программное обеспечение и "различные решения". "Я понимаю, что вложения в решения по оцифровке, в том числе и государственных услуг, и в контроле, они достаточно затратные. Но на горизонте трех - пяти лет они отбиваются 100%, а некоторые из них приносят прибыль уже в первый же год", - сказал он.

Глава региона привел пример использования дронов с тепловизорами при пресечении браконьерства. Эта технология позволила увеличить эффективность работы почти в 20 раз. "Один егерь или охотовед выписывал в год всего три протокола на браконьеров. В первое полугодие, когда мы дали ему это оборудование, он выписал 25 - это, в том числе, и повышение сохранности ресурсов общественных", - пояснил он.

При этом калининградский губернатор обратил внимание на необходимость единого реестра данных, чтобы исключить, например нестыковки баз данных налоговых органов и ГИБДД, где в одних базах, например автомобиль уже снят с учета, в других он еще числится за гражданами, что накладывает на них соответствующие обязательства.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.