В Минобрнауки заявили, что создание НТЦ позволит достичь целей нацпроекта "Наука"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Создание научно-технологических центров (НТЦ) будет способствовать достижению целей, которые поставлены в рамках национального проекта "Наука", а также мотивации студентов и развитию кадрового потенциала. Об этом сообщил в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"НТЦ совершенно точно соответствуют целям нацпроекта "Наука" и являются одним из инструментов достижения тех важнейших целей, которые в нем сформулированы, но при некоторых оговорках. <…> Это высокие компетенции в тех организациях, которые являются инициаторами - научных или образовательных", - рассказал Котюков на сессии "Инновационные научно-технологические центры. Какими они будут?"

При этом министр отметил, что Минобрнауки поддерживает научно-технологические центры при условии, что "это проект, в котором есть общая заинтересованность всех участников". "Мы рассчитываем, что партнерство будет на долгие годы, оно будет создавать правильный уровень мотивации студентов, которые обучаются в университете, будут давать им возможности для реализации своих идей, своих проектов", - рассказал Котюков. По его мнению НТЦ также могут выступать источником инновационных проектов и развития кадрового потенциала для индустриальных компаний.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году реализация национальных проектов. Организатор фонд "Росконгресс", ТАСС генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.