Нацпроект "Образование" поможет Мурманской области ликвидировать очереди в ясельные группы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство трех новых детсадов в Мурманской области, запланированное в рамках реализации нацпроекта "Образование", позволит полностью ликвидировать очереди в ясельные группы. Об этом заявила в интервью ТАСС в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"Запланировано 604 млн рублей на строительство трех новых детсадов в закрытых военных городах, где еще сохранилась очередь в ясельные группы", - сказала глава региона.

По словам губернатора, проблему обеспечения местами в детсадах среди воспитанников 4-7 лет в регионе решили полностью еще в 2017 году. Очереди в ясельные группы детсадов в трех закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) образовались из-за того, что здесь живут молодые военные с семьями и рождаемость выше, чем в среднем по области.

Кроме того, в ближайшее время будет закончено строительство еще трех детсадов, начатое ранее. На эти средства предусмотрены еще 70 млн рублей, но уже вне нацпроекта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.