Иркутская область готова софинансировать свое участие во всех 12 нацпроектах

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что этому субъекту Федерации по силам софинансировать реализацию региональных программ в рамках всех 12 национальных проектов в РФ.

"Иркутская область как территория с большим населением и разнообразными проблемами и задачами участвует во всех 12 национальных проектах <…> Мы достаточно устойчивый регион, умеем зарабатывать и вполне способны софинансировать", - сказал Левченко ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он сообщил, что в рамках нацпроектов Иркутская область планирует реализовать 52 региональных проекта, по 48 подписаны соглашения со всеми министерствами, по четырем работа еще продолжается.

Левченко отметил, что перечень мероприятий для реализации еще будет дополняться. В частности, губернатор обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой включить в нацпроект "Экология" демеркуризацию цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском на территории бывшего предприятия "Усольехимпром". По словам Левченко, на ликвидацию загрязнения необходимо порядка 1,5 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.