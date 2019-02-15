Власти Ямала планируют модернизировать все поселковые дома культуры до 2024 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют до 2024 года модернизировать все учреждения культуры в поселках региона, а также построить новые. Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Культура", сообщил в пятницу ТАСС глава региона Дмитрий Артюхов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы хотим охватить все поселковые дома культуры. Где-то их порой нет, где-то они требуют нового помещения, новых возможностей: чтобы сцена была, чтобы были музыкальные классы. Такая программа в рамках нацпроекта ["Культура"] будет реализовываться", - сказал Артюхов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО, всего на строительство и модернизацию объектов культуры до 2024 года из окружного бюджета будет выделено 3 млрд 103 млн рублей. "Из них 326 млн рублей в 2019 году", - уточнили там.

Ранее в ходе ежегодного доклада Артюхов сообщал о запуске в 2019 году шестилетней программы, которая предполагает строительство новых объектов культуры и оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами всех школ искусств округа.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.