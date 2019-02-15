Чувашия до 2024 году направит на реализацию нацпроектов 250 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 250 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Чувашии до 2024 года, сообщил в интервью ТАСС глава республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"За три года по всем источникам финансирования - бюджетные и внебюджетные источники - 20 млрд рублей. За шесть лет - 250 млрд рублей", - сказал он.

Он уточнил, что финансирование нацпроектов на ближайшие три года уже заложено в бюджете республики. "На шесть лет - расчетное [финансирование]", - сказал Игнатьев.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.