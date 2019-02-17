Медведев высказался за выравнивание уровня доходов по стране

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе НТВ "Итоги недели" заявил о том, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах РФ.

"Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", - сказал он.

По мнению премьера, необходимо стараться увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне, несмотря на существующий разрыв. "То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход, - заметил он. - Поэтому мы должны... способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и отдельными регионами сближались".

Распределение финансирования

Медведев считает, что правительство должно следить за справедливым распределением финансирования нацпроектов между крупными городами и провинцией. "Нужно следить, чтобы эти деньги были распределены справедливым образом, чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, которое живет в деревне, дойдут какие-то гроши", - сказал глава правительства.

Он заверил, что кабинет министров будет следить за эффективностью расходования и не допустит такого развития ситуации, "потому что это именно проблема исполнения самих национальных проектов".

Медведев обратил внимание на то, что в крупных городах, в первую очередь в столице, мало кто замечает позитивные изменения, потому как уровень жизни достаточно высок. "Появилась новая дорога - ну и появилась, открылась новая поликлиника - и открылась. Не выглядит это как какое-то фундаментальное изменение в жизни, - заметил он. - А в глубинке так жизнь устроена, что как раз новая дорога, новая больница, новый клуб, какое-то еще место для того, чтобы заниматься спортом, выглядит просто как праздник, как совершенно особое, фантастическое событие".

По этой причине, считает Медведев, нацпроекты должны уделять жизни в провинции самое пристальное внимание. "Конечно, агломерации, города - там происходит развитие нашей страны. Они очень важны, там живет значительная часть населения, но не надо забывать, что четверть населения живет в деревне и там возможности гораздо меньшие, - подчеркнул премьер-министр. Именно туда мы должны также обратить свой взор. Это проблемы деревни и проблемы малых городов России".