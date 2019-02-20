Аналитический центр при правительстве займется ранжированием проектов магистрального плана

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ будет управлять ранжированием проектов, которые могут быть включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко.

"Есть специально утвержденная методика - как механизм и как алгоритм. Как алгоритм у нас есть определенная прописанные детализированные роли, которые отмечены в документе, это каждый может увидеть. Наша задача сводится ровно к двум вещам: мы рейтингуем начальные заявки и оцениваем последующий эффект, когда проект завершается", - сказал он.

Правительственная комиссия по транспорту ранее утвердила методику отбора проектов по модернизации транспортной инфраструктуры, согласно которой проекты будут попадать в магистральный план на основе рейтинга. Инициировать новые проекты может широкий круг заявителей - от федеральных органов власти до общественных организаций. Каждое предложение перед внесением в проектный комитет будет оценено с помощью методики ранжирования, в основе которой определение вклада предлагаемых проектов в достижение целей, установленных в майском указе президента РФ.

Как позже уточнял министр транспорта РФ Евгений Дитрих, транспортные проекты, обеспеченные частными инвестициями за счет собственных или привлеченных средств компаний, будут иметь приоритет при включении в транспортную часть комплексного плана модернизации инфраструктуры. В интервью ТАСС глава Минтранса отмечал, что недостатка в инвесторах для проектов транспортной части магистрального плана нет.

По словам Онищенко, комплексный план по сути и по форме является 13-м национальным проектом.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.