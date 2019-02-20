Система спутниковой связи "Экспресс-РВ" будет создана к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Система спутниковой связи "Экспресс-РВ" с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах будет создана к 2025 году, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства .

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Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Экспресс-РВ" разрабатывается ФГУП "Космическая связь". Система спутников на высокоэллиптических орбитах позволит решить проблемы со связью в северных, в том числе арктических районах России, где существует плохая наблюдаемость геостационарных спутников.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей и еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.