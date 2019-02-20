Система спутниковой связи "Экспресс-РВ" будет создана к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Система спутниковой связи "Экспресс-РВ" с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах будет создана к 2025 году, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства.
Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Экспресс-РВ" разрабатывается ФГУП "Космическая связь". Система спутников на высокоэллиптических орбитах позволит решить проблемы со связью в северных, в том числе арктических районах России, где существует плохая наблюдаемость геостационарных спутников.
Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей и еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.