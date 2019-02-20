Минпросвещения создаст во всех регионах России центры помощи родителям к 2024 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ к 2024 году создаст во всех субъектах России центры помощи родителям, где им будут оказывать психолого-педагогическую и консультативную помощь. Об этом сообщается в паспорте национального проекта "Образование", опубликованном на сайте правительства РФ.

"К 2024 году во всех субъектах РФ будут функционировать центры помощи родителям; не менее 20 млн граждан, в том числе родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь", - говорится в паспорте проекта.

Задачу планируется реализовать в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей". Он направлен на создание условий по оказанию комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. 24 декабря 2018 года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт проекта. Его реализация по десяти направлениям охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.