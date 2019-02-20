Россияне к 2022 году смогут узнать, кто использует их персональные данные

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор до 31 декабря 2021 года должен создать платформу, которая позволит гражданам узнавать информацию о том, какие организации используют их персональные данные. Это следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика РФ", опубликованного на сайте правительства .

Предполагается, что платформа также позволит пользователям в случае необходимости отказываться от того, чтобы организации использовали эти данные.

Согласно документу, к 2022 году должны активно развиваться технологии идентификации пользователей, в том числе биометрическая идентификация, многофакторная идентификация и другие.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность".

Национальные проекты (программы) в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года.