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На импортозамещение ПО в рамках "Цифровой экономики" выделят около 18 млрд рублей

Директор направления в АНО "Цифровая экономика" Николай Зубарев отметил, что средства выделят до 2021 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 18 млрд рублей будет выделено до 2021 года на импортозамещение программного обеспечения в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Об этом сообщил на Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы" директор направления в АНО "Цифровая экономика" Николай Зубарев.

"На импортозамещение программного обеспечения и ИКТ [информационно-коммуникационные технологии] до 2021 года будет выделено до 18 млрд рублей в рамках бюджета федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", - сказал Зубарев.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект "Цифровая экономика" включены шесть подразделов - федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей (из федерального бюджета - 1 трлн 99,6 млрд рублей, из внебюджетных источников - 535,3 млрд рублей).

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