На Кубани увеличат объемы ввода в эксплуатацию жилья до 7 млн кв. м к 2024 году

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани намерены увеличить объемы вводимого в эксплуатацию жилья с 4,4 млн до 7 млн кв. м к 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил в среду заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Виталий Видинеев на международной выставке YugBuild, открывшейся в Краснодаре.

В соответствии с майским указом президента РФ к 2024 году в России должны ввести в эксплуатацию порядка 120 млн кв. м жилья, из которых индустриальное жилье составит 80 млн кв. м. Для реализации поставленных задач разработан национальный проект "Жилье и городская среда".

"Доля индивидуального жилищного строительства на Кубани составляет порядка 40%, около 60% мы вводим многоквартирных домов, тенденция будет сохраняться. Перед нами ставятся более амбициозные цели в рамках указа президента. К 2024 году на Кубани мы будем ожидать ежегодный ввод жилья в районе 7 млн кв. м., это второе место в РФ: первое место будет занимать Московская область с 14 млн кв. м. вводимого в эксплуатацию жилья", - сказал Видинеев на конференции "Современный рынок строительных и отделочных материалов: главные тренды и перспективы отрасли", прошедшей на выставке.

Он добавил, что в регионе действуют меры господдержки, направленные на развитие строительной отрасли и обеспечение баланса между спросом и предложением, они призваны регулировать оптимальную цену за квадратный метр жилья на рынке.

Видинеев уточнил, что Краснодарский край ежегодно демонстрирует темпы роста по объемам строительно-монтажных работ. "С каждым годом [объем] растет на порядка 1,2%. Мы ни один из периодов не обходились без крупномасштабных проектов: это объекты к Олимпиаде, Крымский мост. После завершения строительства моста, я думаю, в любом случае Краснодарский край получит очередной крупный проект, который позволит удержать нам объемы строительно-монтажных работ на том же уровне", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. В 2018 году в эксплуатацию ввели 4,4 млн кв. м жилья, годовой план выполнен на 105,2%. По показателям выполнения строительно-монтажных работ Кубань занимает шестое место в России и первое в ЮФО.

О выставке

Выставка YugBuild проходит в Краснодаре с 27 февраля по 2 марта, общая площадь экспозиции составляет порядка 20 тыс. кв. м. Это крупнейшая на Юге России экспозиция строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов. В выставке принимают участие 265 компаний из пяти стран мира. Краснодарский край представляют более 40 производителей стройматериалов.