В Госдуме рассказали о возможной ответственности за необоснованную отсрочку реформы ТКО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Должностным лицам, принявшим решение об отсрочке перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) без законных оснований, может грозить ответственность вплоть до уголовной, это может быть расценено как превышение должностных полномочий. Такое мнение высказал ТАСС в четверг глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Те, кто не вошел в реформу, и у кого были для этого все предпосылки (для перехода на новую систему - прим. ТАСС), и они ее для себя сами отсрочили, - [допустили] прямое нарушение закона. <…> Мы обратили внимание Генпрокуратуры РФ на это, за нарушение закона должна быть ответственность. <…> Здесь - превышение полномочий: для должностных лиц как минимум дисциплинарное [взыскание], а может быть и уголовная ответственность", - сказал он.

Реформа мусорной отрасли должна была стартовать во всех регионах России, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, с 1 января 2019 года. Однако к этому сроку в нее вошли 70 из 85 субъектов. За вычетом двух столиц, 13 регионов решили воспользоваться так называемым "страховочным механизмом", который должен защитить новую систему от возможных проблем на старте работы региональных операторов.

Этот механизм был внедрен поправками в федеральный закон "Об обращении с отходами производства и потребления", принятыми в конце 2018 года. Бурматов напомнил его суть: если региональный оператор отказался от исполнения своих обязанностей, не смог их выполнять в должной мере или обанкротился, тогда власти без проведения конкурса должны сначала предложить временно занять его место региональному оператору из другой зоны и другого субъекта, потом - муниципальному предприятию или казенному учреждению. Если все эти опции были использованы, но работа все равно не заладилась, то переход на новую систему обращения с мусором можно сдвинуть на январь 2020 года, проведя к этому времени новый конкурс на отбор региональных операторов.

На совещании 18 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оценивая первые результаты реформы, назвал "чересполосицей" режим, при котором регионы могут сдвигать по времени переход на новую систему обращения с отходами. Он допустил возможность ответственности за это и попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность решений отдельных регионов об отсрочке.

Некоторые регионы запустили реформу формально, установив новые тарифы для населения, но не изменив значительно структуру обращения с мусором. На эту проблему указал президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 20 февраля. Он говорил о необходимости сдерживать стоимость услуги обращения с отходами для населения и подкреплять новые расценки реальной модернизацией всей системы так, чтобы в стране выстраивалась современная цивилизованная мусорная отрасль.