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Арктика сегодня

Четыре несанкционированные свалки ликвидируют в Якутии к 2024 году

Ранее сообщалось, что в регионе ликвидируют хвостохранилище заброшенной Куларской золотоизвлекательной фабрики

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Четыре несанкционированные свалки ликвидируют в городах Якутии к 2024 году в рамках реализации программы "Чистая страна" национального проекта "Экология", сообщили ТАСС в пятницу в управлении экологической безопасности минэкологии региона.

"В результате реализации проекта "Чистая страна" ожидается ликвидация четырех несанкционированных свалок в границах городов в Республике Саха (Якутия): в 2020 году - в Якутске, в 2021-м - Нюрбе, в 2024-м - Вилюйске и Мирном", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта в Якутии ликвидируют один из наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - хвостохранилище заброшенной Куларской золотоизвлекательной фабрики на севере региона. Заброшенная фабрика является потенциально опасным объектом, поскольку на ее территории сохраняются отходы переработки руды и токсичных веществ.

Нацпроект "Экология" включает в себя федеральные программы "Чистый воздух", "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Якутия заключила соглашения по реализации четырех программ нацпроекта.

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