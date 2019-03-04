Приамурье присоединилось к единой системе санавиации в России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 марта. /ТАСС/. Амурская область присоединилась к единой системе санитарной авиационной эвакуации в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Региону выдан сертификат о присоединении Амурской области к единой системе санитарной авиационной эвакуации на территории РФ в рамках национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на постоянное дежурство в область прибыл медицинский вертолет Ми-8. "С [министром здравоохранения РФ] Вероникой Игоревной Скворцовой мы проговаривали, что первые вертолеты, которые будут направлены по этой программе, пойдут на Дальний Восток и в Амурскую область. На территории Амурской области планируется базирование двух вертолетов - Ми-8, который прибыл, и второй вертолет легкой модели "Ансат". Эти два вертолета смогут закрыть потребности санитарной авиации у нас в регионе", - цитируются в сообщении слова губернатора региона Василия Орлова.

Вертолет Ми-8 производства 2018 года оснащен современным медицинским оборудованием, которое позволяет в полном объеме проводить комплекс реанимационных мероприятий.

"Мы получили полностью оснащенный борт, в том числе и для транспортировки младенцев. Учитывая особенности нашего региона, вертолет оснащен дополнительными баками. Он может прибыть практически в любую точку Амурской области - его доступность 1300 км", - приведены на сайте слова регионального министра здравоохранения Андрея Субботина.

Также он уточнил, что в дальнейшем рассматривается возможность размещения вертолетных площадок на территории Амурской областной клинической больницы и в районе городской клинической больницы в Благовещенске. При необходимости борт будет садиться в черте города.