Якутия представит на конкурс по нацпроекту "Наука" один из арктических проектов

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Представители науки и образования Якутии до конца марта выберут один из арктических проектов для участия в конкурсе финансирования в рамках федерального нацпроекта "Наука". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что отбор мероприятий нацпроекта "Наука" будет проходить на основании открытого конкурса среди научных и образовательных организаций регионов.

"До конца месяца вместе с представителями научных и образовательных кругов будет принято решение, какой проект республика будет заявлять на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Среди возможных проектов - Международный центр по испытанию материалов, элементов техники и устойчивости живых систем на Полюсе Холода, Всемирный центр мамонта, Научно-испытательный центр по обеспечению устойчивости автомобильных дорог в криолитозоне, Научно-образовательный центр "ЭкоАрктика".

Объем финансирования национального проекта "Наука" составляет чуть больше 635,959 млрд рублей.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.