Более 80 поликлиник Новосибирской области перейдут на новую модель первичной помощи

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новосибирской области включит более 80 поликлиник региона в программу "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" до 2024 года, реализующуюся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом во вторник сообщил ТАСС глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

"В плане на 2019-2024 году планируется включение в проект 85 поликлинических подразделений Новосибирска и Новосибирской области", - сказал он.

На сегодняшний день в программе создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную помощь, задействованы 29 поликлинических подразделений. В 2019 году к проекту подключатся еще 12 подразделений. Благодаря реализации проекта властям уже удалось более чем в два раза уменьшить время, которое пациенты проводят в очереди к врачу, а также в регистратуру. Этого удалось добиться после выделения дополнительных кабинетов доврачебного приема, которые позволяют перераспределять потоки пациентов.

Также, благодаря проекту, были сделаны более комфортными условия пребывания пациентов в клиниках: выполнены ремонты, создана безбарьерная среда.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил национальные проекты "Здравоохранение", "Демография" и "Жилье" как наиболее трудные для реализации на территории Новосибирской области.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает достижения до 2024 года результатов снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.