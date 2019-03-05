Васильева назвала главные проблемы образования на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главными проблемами системы образования на Дальнем Востоке являются устаревшая инфраструктура и нехватка кадров, заявила журналистам во вторник в Хабаровске министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Здесь очень старая инфраструктура, которая подлежит замене, капитальному ремонту. [Нужно] строительство новых школ, детских садов. Это одна из самых главных проблем. Но это триединая задача, и можно построить все, но если нет содержания образования и нет педагогов, то ничего не получится", - сказала Васильева, отвечая на вопрос о болевых точках региона в реализации национального проекта "Образование".

По ее словам, на Дальнем Востоке наблюдается нехватка учителей, в том числе в среднем профессиональном образовании. Она отметила, что решить это вопрос должна помочь программа "Земский учитель".

Во вторник в Хабаровске проходит совещание по вопросам реализации национального проекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе. В совещании принимают участие руководители органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, субъектов РФ, входящих в состав округа.

Национальный проект "Образование" с бюджетом почти 784,5 млрд рублей охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Васильева.