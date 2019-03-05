Ростовская область получит более 5 млрд рублей на терапию для онкобольных последней стадии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Ростовская область получит более 5 млрд рублей на дорогостоящую таргетную терапию для пациентов с онкологическими заболеваниями четвертой стадии. Об этом во вторник журналистам на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"За счет средств ОМС [в этом году] на таргетную терапию по стране будет выделено 70 млрд рублей, более 5 млрд рублей из них [получит] Ростовская область, такая большая сумма связана с тем, что у нас есть онкологический институт", - сказала Быковская.

Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в нацпроект "Здравоохранение", не менее 1 трлн рублей будет направлено в течение шести лет на создание системы по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ и на обеспечение россиян современными и эффективными лекарствами.

"Ростовская область входит в пятерку регионов-лидеров по ранней выявляемости онкозаболеваний, но нам бы хотелось улучшить первичную выявляемость. Это основная, наверное, составляющая часть нового национального проекта "Здравоохранение"... Задача - объяснить населению, что онкология не приговор, если выявлена на ранней стадии", - сказала Быковская.

По ее словам, на переоснащение онкологической службы в регионе в этом году направят 761,8 млн рублей. Всего на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в регионе до 2024 года направят 54 млрд рублей.

Среди основных задач национального проекта - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.