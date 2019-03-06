В проект "Демография" в Крыму вложат 21 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта./ТАСС/. Проект "Демография" получит больше всего средств в рамках реализации национальных проектов на территории Крыма, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы республики Сергея Аксенова по итогам его встречи с зампредседателя Совета министров - министром финансов республики Ириной Кивико.

Ранее Аксенов сообщал, что республика будет участвовать во всех нацпроектах, общий объем финансирования по ним составит 78 млрд рублей. В регионе будет реализовываться 11 нацпроектов, еще один будет исполняться на федеральном уровне. На основе федеральных программ разработаны 46 региональных проектов.

"В частности, на проект "Демография" будет направлена основная сумма - 21,1 млрд рублей, вторая по значимости сумма - на проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - это более 25 млрд рублей. На проект "Здравоохранение" будет направлено - 14 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Кивико.

Также, по ее словам, на проект "Жилье и городская среда" выделяется 6,4 млрд рублей, "Малое и среднее предпринимательство" - 3,1 млрд рублей, "Производительность труда и поддержка занятости" - 2,4 млрд рублей, "Цифровая экономика" - 1,2 млрд рублей, "Экология" - 1,6 млрд рублей, "Образование" - 2 млрд рублей.

Кивико отметила, что средства на реализацию нацпроектов будут выделены 40 млрд рублей из федерального бюджета и 33,3 млрд рублей из республиканского, из внебюджетных источников - 3,1 млрд рублей, государственных внебюджетных фондов РФ - 800 млн рублей.

В 2019 году средства федерального бюджета будут выделены в размере 9 млрд 420 млн рублей, из бюджета Республики Крым - 3 млрд 160 млн рублей.

На что пойдут средства

Вице-премьер крымского правительства отметила, что, в частности, в рамках нацпроекта "Демография", планируется достигнуть увеличения продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличения коэффициента рождаемости до 1,8, предоставления поддержки 28 тыс. семей с детьми, создания 17,6 тыс. дополнительных мест в детских садах.

В проект "Здравоохранение" входят несколько региональных проектов: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинскими кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении.

Проект "Жилье и городская среда" предполагает достичь таких целевых показателей как сокращение непригодного жилья в девяти муниципальных образованиях и предоставление для расселения 11,6 тыс. кв. м аварийного жилого фонда в Армянске, Белогорске, Керчи, Евпатории, Первомайском сельском поселении, Саках, Симферополе, Ялте, Красноперекопске.

В рамках проекта "Экология" планируются рекультивация двух объектов твердых бытовых коммунальных объектов (Судак и Белогорск), 86,2% населения будет обеспечено качественной питьевой водой, будет увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения на площади 1,6 тыс. га, а также расчищены участки 12 русел рек протяженностью около 40 км.

По проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется привести 39% дорог к нормативным требованиям, а в городских агломерациях - не менее 85%, как результат ожидается сокращение количества мест концентрации ДТП в два раза, и количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах увеличить в 2,1 раза.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.