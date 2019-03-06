Более 500 млн рублей направят на ремонт дорог в Новороссийске в 2019 году

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Около 550 млн рублей в 2019 году направят на ремонт и реконструкцию дорог в Новороссийске, на эти средства планируется привести в соответствие с нормами 13,45 км дорог. Деньги на условиях софинансирования выделены из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", написал в среду на своей странице в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Новороссийск входит в число популярных на Кубани среди туристов курортов, в городе работает морской порт, активно ведется деятельность по экспорту и импорту продукции.

"Сумма инвестиций [в строительство, ремонт и реконструкцию дорог в рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные дороги"] составит 550 млн рублей. Плановая протяженность дорог - 13,45 км. Финансирование и федерация и администрация Краснодарского края подтвердили, на условиях софинансирования с городским бюджетом", - написал Дяченко.

Он сообщил, что в Новороссийске в 2019 году будут отремонтированы 14 участков дорог, в том числе несколько участков на улице Видова и в районе популярных баз отдыха.

Планы в рамках нацпроекта

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в регионе за счет участия в реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируют отремонтировать 787 км дорог за шесть лет, что позволит увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. "Капитально отремонтировать более 31,4 км, реконструировать - 28,8 км, построить - 2,1 км дорог. В результате доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна увеличиться с 68,5% до 70%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в реализации нацпроекта будут принимать участие Краснодарская, Сочинская и Новороссийская городские агломерации. С целью исполнения майских указов президента о снижении количества аварийно-опасных участков на дорогах в указанных городах на Кубани оборудуют пешеходные переходы, установят светофоры, ограждения и дополнительные дорожные знаки. Для защиты магистралей от перегрузов до 2024 года на региональных дорогах оборудуют 20 автоматических пунктов весового и габаритного контроля.

Реконструкция дорог в регионе

Ранее сообщалось, что более 165 км дорог планируется реконструировать, еще 2,4 км построить в 2019 году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая реализуется на Кубани третий год. Объем финансирования - 3,9 млрд рублей. Среди крупных приоритетных проектов федерального значения - завершение проектирования подъезда к Новороссийскому морскому порту и подготовка проекта строительства дальнего Западного обхода Краснодара.

Правительство РФ выделит 270 млн рублей на модернизацию дорог на Кубани в 2019 году. На эти средства планируется отремонтировать 81 км улично-дорожной сети в семи районах края. Дорожный фонд Кубани в 2019 году составит более 31 млрд. рублей.