Скворцова: перинатальные центры в РФ почти на 70% оснащены российским оборудованием

ТАШКЕНТ, 6 марта. /ТАСС/. Перинатальные центры третьего уровня в РФ почти на 70% укомплектованы оборудованием, которое произведено в России. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Все наши перинатальные центры третьего уровня по стране на 60-70% укомплектованы российским оборудованием. Это и кюветы, включая транспортные кювезы, и все операционные и чистые помещения, все рентгеновские технологии и так далее. Не более 30-35% докупается", - сказала министр.

Младенческая смертность

Показатель младенческой смертности в России, взятый в качестве базового, в 2017 году составлял 5,6 на 1 тыс. родившихся живыми. Уже к 2021 году, согласно паспорту национального проекта, этот показатель должен снизиться до пяти случаев, а в 2024 году - до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми.

Для достижения этой цели Минздрав России планирует за шесть лет обучить в симуляционных центрах 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонаталогии и педиатрии. Строительство новых образовательных симуляционных центров, а также интерактивных программ, основанных на актуализированных клинических рекомендациях и принципах доказательной медицины, также запланировано в рамках мероприятий нацпроекта. К 2024 году таких центров в стране будет уже 114.

Всего в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов. Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.