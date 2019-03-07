Музеи и библиотеки РФ без налога на прибыль смогут спасти ценные объекты и пополнить фонды

ТАСС, 7 марта. Обнуление налога на прибыль поможет театрам, музеям и библиотекам в регионах РФ заняться восстановлением ценных объектов культурного наследия, пополнить фонды, отремонтировать здания, закупить оборудование, повысить премии сотрудникам, сообщили опрошенные ТАСС руководители организаций культуры. При этом региональные власти не планируют сокращать господдержку этих учреждений и рассчитывают привлечь в отрасль частные инвестиции.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил освободить от налога на прибыль региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки, сделав эту льготу бессрочной. По его расчетам, это позволит им ежегодно экономить 4 млрд рублей. Все это в итоге, согласно нацпроекту "Культура", который рассчитан на 2019-2024 годы и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", сделает объекты культуры доступнее и привлечет в культурную среду еще больше россиян.

Важна каждая копейка

Большинство театров, музеев и библиотек в регионах РФ - бюджетные и зарабатывают не так много. Но даже эти освобожденные от налога средства станут хорошим подспорьем для их развития. Так, в Свердловской области эти организации культуры в среднем платят около 10 млн рублей налога на прибыль, в Нижегородской области - 1,2 млн рублей, во Владимирской области - более 1 млн рублей, в Амурской области - до 300 тыс. рублей.

"Я с ужасом всегда считаю, сколько денег я должна оставить на уплату налога на прибыль, а это 20%. В этом году, если ничего не изменится, мы должны заплатить 1,5 млн рублей, для нас это существенно. Если нам эти средства будут оставлять, мы бы их направили на проект по спасению средневековой крепости Ени-Кале, воссоздание винодельни на античном поселении Мирмекий. И этот список, поверьте, может быть бесконечным", - рассказала ТАСС Татьяна Умрихина - гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь), одного из старейших на постсоветском пространстве.

Музей Мирового океана в Калининграде - первый в России комплексный морской музей, с нулевым налогом на прибыль он сможет экономить до 7 млн рублей в год. Эти деньги нужны ему на повышение зарплаты и поддержание в хорошем состоянии уникальных дорогостоящих объектов - научно-исследовательского судна "Витязь", с борта которого была измерена максимальная глубина Мирового океана, старейшего ледокола страны "Красин", подводной лодки Б-413. "У нас большое хозяйство, корабли, которые требуют обслуживания, строится большой новый корпус "Планета океан", и нужно формировать его экспозицию, включая мультимедиа, виртуальные проекты. Во все это можно было бы вкладывать средства, которые высвободятся в результате обнуления налога на прибыль", - пояснила ТАСС заместитель гендиректора учреждения Валентина Солохина.

Балкарский государственный драматический театр им. Кулиева (Нальчик) в прошлом году заплатил 150 тыс. рублей в качестве налога на прибыль. "Мы бы направили эту сумму на стимулирование работников, на премии самым активным, кто больше всего выезжает, постоянно "на колесах", в школах, детсадах, в селах. Это создаст соревновательный дух, мотивацию. Хорошо бы еще за счет этого иметь некий оперативный фонд, ведь всегда что-то ломается, рвется, рубашку надо купить, болтик, шуруп, на согласование таких трат уходит слишком много времени, а хочется быть свободнее в таких вопросах", - отметил директор театра Мажит Жангуразов.

Библиотеки тоже зарабатывают

Меньше всего в регионах РФ зарабатывают библиотеки. Самые крупные из них, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО), Ростовской области и Чечне, в среднем по налогу на прибыль отдают до 100 тыс. рублей в год. Евгения Колесникова - директор Донской государственной публичной библиотеки (Ростов-на-Дону), старейшего на Юге России книгохранилища, пояснила ТАСС, что основные услуги их учреждения бесплатные, но при этом есть некоторые платные сервисы, и определенное количество денег библиотека зарабатывает, в прошлом году заплатила около 87 тыс. рублей налога на прибыль.

"Для нас это достаточно серьезные деньги. У нас огромное число мероприятий проходит, культурно-просветительская деятельность громадная, и всего шесть проекторов обслуживают весь этот объем, и, прямо скажем, они требуют обновления. На эти средства мы могли бы купить четыре новых проектора. Я не могу не приветствовать решение главы государства, это важно и для библиотек, где доходы априори не могут быть большими, и вообще для культуры в целом", - отметила она.

Директор Национальной библиотеки Чечни (Грозный) Социта Исраилова сообщила ТАСС, что около 100 тыс. рублей, которые учреждение платит в качестве налога на прибыль, пригодятся библиотеке для восстановления книжного фонда. "Республика в ходе двух военных кампаний фактически потеряла всю свою материальную базу, книжный фонд, нам как никакому другому региону очень нужна поддержка в этом. Зарплата у наших работников и так достаточно хорошая, а несколько лет назад мы въехали в новое большое здание, поэтому средства нужны еще и на проведение ярких массовых мероприятий, на которые обычно тоже уходит много денег", - рассказала она.

Господдержка сохранится

Сокращать или пересматривать объемы господдержки театров, музеев и библиотек после освобождения от уплаты налога на прибыль не планируют власти, например, в Свердловской, Нижегородской, Ульяновской, Амурской и Владимирской областях.

"Если принято такое решение, то мы с удовольствием освободим театры от налога на прибыль. Пусть шьют костюмы, готовят выставки, заказывают декорации. Уменьшать субсидии или настаивать на перераспределении средств было бы неправильно", - отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков.

В минкультуры Нижегородской области уточнили, что эти средства организации культуры расходуют в основном на зарплату, оплату коммунальных услуг, налогов на имущество и земельные участки, аренду помещений, охрану. "Развитие учреждений осуществляется исключительно за счет внебюджетных источников. Таким образом, при освобождении от уплаты налога на прибыль, объем средств, выделяемых из областного бюджета, не будет подлежать сокращению", - пояснили в министерстве.

Еще больше льгот

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин считает, что вся социальная сфера должна быть освобождена от налогов, а российские музеи, помимо нулевого налога на прибыль, нуждаются еще и в льготах, связанных с коммунальными платежами. Эти меры станут сигналом инвесторам активнее вкладывать деньги в культуру, отметил он.

С ним согласны худрук "Коляда Театра" Николай Коляда (Екатеринбург) и руководитель Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Прозрителева и Праве Николай Охонько.

"Мы уже освобождены от уплаты налога на прибыль, но при одном условии: все привлеченные, заработанные средства по платным услугам, грантам, мы должны израсходовать в течение одного финансового года. А если мы накапливаем более серьезную сумму на решение своих более глобальных проблем, растягиваем процесс более чем на год, то это уже будет облагаться налогом. А пока мы ограничены одним годом, ну, что за это время можно сделать вместе с инвестором? Поэтому важно, чтобы было обнуление налога и в этой части, есть необходимость откладывать заработанные деньги, вести более вдумчивое планирование, привлекать инвесторов на интересные крупные проекты", - сказал Охонько.

По мнению гендиректора Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрия Шварцкопфа, привлечь дополнительные средства в эту сферу может закон о меценатах, которые при поддержке организаций культуры должны получать преференции.