Более 1,5 млрд рублей выделят на благоустройство территорий Нижегородской области

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Финансирование мероприятий проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области увеличилось в 2019 году на 13%, сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

"Проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для развития региона. Он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. В этом году объем средств, выделяемых на реализацию проекта, вырос на 13,3%. Планируется благоустройство более 70 общественных пространств и до 200 дворовых территорий", - сказал Никитин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, общий объем финансирования программы составляет более 1,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей. Цель проекта - повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития.