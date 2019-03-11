Поликлинику микрохирургии глаза в Екатеринбурге построят к 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Новое здание поликлиники Екатеринбургского центра "Микрохирургия глаза", который включен в нацпроект "Здравоохранение", планируется построить до конца 2021 года. В ней расположится, в частности, новое отделение диагностики и лечения глаукомы, сообщила в понедельник ТАСС заведующая отделением Ия Пасенова.

"Мы планируем строительство новой взрослой поликлиники, куда переедет глаукомный центр. Востребованность в оказании помощи очень высокая, но пока площадей мало. Есть желание оснастить поликлинику новым оборудованием, и мы знаем каким. У нас есть желание лечить людей по новым методикам, <…> но пока не позволяют площади. Пока планы по строительству на 2019, 2020 и 2021 годы", - сказала она, не уточнив объемы финансирования.

Пасенова добавила, что для нового отделения планируется обучить персонал, чтобы была возможность принимать пациентов в две смены ежедневно, и закупить оборудование, например, зарубежные компьютерные томографы. Всего, по данным Пасеновой, в Екатеринбурге глаукомой болеют около 15 тыс. человек, по Свердловской области - около 45 тыс. человек, однако эта цифра не учитывает данные поликлиник и людей, которые не подозревают о заболевании.

"Тенденция очень печальная. С каждым годом пациентов становится все больше, в том числе в молодом возрасте. Важно, чтобы мы выявили заболевание в начале, на первой стадии болезни, когда нет никаких жалоб. И надо нам лечить человека так, чтобы он оставался социально-активным и трудоспособным", - отметила она.

Центр "Микрохирургия глаза" в Екатеринбурге - одна из крупнейших специализированных клиник в России по объему оказания офтальмологической помощи. Она включена в региональный проект "Экспорт медицинских услуг" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Ежегодно в учреждении консультируются более 250 тыс. человек, получают лечение свыше 50 тыс. пациентов. За 30 лет существования центра амбулаторное обследование прошли более 5 млн жителей России и зарубежья, высококвалифицированную медицинскую помощь получили свыше 1 млн пациентов.