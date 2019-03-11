Власти Воронежской области хотят привлечь более 1,2 млн человек к занятиям спортом

ВОРОНЕЖ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" планируют привлечь к систематическим занятиям спортом до 55% жителей региона - более 1,2 млн человек. На эти цели направят около 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Александра Гусева.

"После реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" число жителей региона, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, вырастет до 55%. В настоящее время в регионе в систематические занятия физкультурой вовлечено уже более 950 тыс. человек, то есть более 44% жителей области", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимира Кадурина. В Воронежской области проживают свыше 2,3 млн человек. Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019 - 2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить свыше 3,1 трлн рублей. Одним из важных направлений нацпроекта является создание условий для регулярных занятий спортом, способствующих укреплению здоровья и активному долголетию.

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