Власти Воронежской области хотят привлечь более 1,2 млн человек к занятиям спортом

ВОРОНЕЖ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" планируют привлечь к систематическим занятиям спортом до 55% жителей региона - более 1,2 млн человек. На эти цели направят около 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Александра Гусева.
"После реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" число жителей региона, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, вырастет до 55%. В настоящее время в регионе в систематические занятия физкультурой вовлечено уже более 950 тыс. человек, то есть более 44% жителей области", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимира Кадурина.
В Воронежской области проживают свыше 2,3 млн человек. Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019 - 2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить свыше 3,1 трлн рублей. Одним из важных направлений нацпроекта является создание условий для регулярных занятий спортом, способствующих укреплению здоровья и активному долголетию.
Как уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области, с 2016 года более 200 тыс. жителей региона сдали нормы ГТО. Но, в основном, занимаются физической культурой люди в возрасте до 30 лет, поэтому планируется вовлекать в ежедневные спортивные занятия людей среднего и старшего возраста. В том числе и для них в 13 районах области в 2019 году будет установлено на спортплощадках оборудование для подготовки и сдачи нормативов ГТО.
"В течение шести лет на проект "Спорт - норма жизни" в Воронежской области будет направлено более 1,6 млрд рублей, из них 605 млн рублей - в 2019 году. В Воронеже будет введен в эксплуатацию Центр гребли на байдарках и каноэ, два футбольных поля: на тренировочной базе в Тенистом и в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва по футболу, намечено строительство физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа на базе гимназии имени Киселева. По областной адресной инвестиционной программе из внебюджетных средств направят 957 млн рублей в завершение строительства и сдачу 39 объектов спорта", - говорится в сообщении ведомства.