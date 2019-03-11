Более 35 км дорог планируется реконструировать в Сахалинской области в 2019 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 35,7 км автодорог с устройством асфальтобетонного покрытия после проведения реконструкции запланирован в этом году на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Реализовывая нацпроект, в 2019 году мы реконструируем и введем в работу более 29 км региональных и межмуниципальных дорог и более 6 км улично-дорожных сетей муниципальных автодорог", - сообщил собеседник агентства.

Также в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию три моста. На реализацию мероприятий в сферах транспорта и дорожного хозяйства на 2019 год запланировано более 17 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн руб., федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.