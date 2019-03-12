Федеральное финансирование дорожных проектов в Кузбассе в 2019 году вырастет почти на 60%

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Федеральные инвестиции в развитие дорожной сети в Кузбассе в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составят более 2,3 млрд рублей против 1,46 млрд рублей в 2018 году, увеличившись почти на 60%. Как рассказал во вторник ТАСС начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской области Кирилл Десяткин, общая сумма финансирования на 2019 год с участием регионального и местного бюджета превысит 4,5 млрд рублей.

"Общая сумма финансирования составила 4,517 млрд рублей, в том числе 2,332 млрд из федерального бюджета, еще 766 млн рублей - это средства регионального бюджета, 593 млн рублей будет выделено из муниципальных бюджетов", - сообщил Десяткин.

Он отметил, что выделенные средства будут направлены на реализацию крупных дорожных проектов в Кемерове и Новокузнецке. В частности, в областном центре планируется построить кольцевую автомобильную развязку на пересечении трех улиц - Притомского и Октябрьского проспектов и бульвара Строителей. Всего в Кузбассе в 2019 году в рамках нацпроекта запланированы ремонт, реконструкция и строительство 77 км современных дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.