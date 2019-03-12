Ульяновская область направит около 11 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Около 11 млрд рублей будет в совокупности направлено на реализацию национальных проектов в Ульяновской области в этом году. Об этом сообщил во вторник журналистам в Ижевске в кулуарах заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе на тему выявления, поддержки, развития способностей детей в регионах ПФО губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В этом году в общем объеме средств федеральных и региональных мы направим порядка 11 млрд рублей на реализацию национальных проектов", - сказал он.

Морозов уточнил, что основная часть средств будет направлена на развитие социальных объектов. "Мы активно планируем модернизировать медицинские учреждения - это ФАПы, в том числе и передвижные, и строящиеся. Это несколько крупных медицинских учреждений - больницы, прежде всего, областная больница, онкологический диспансер, инфекционная больница", - отметил губернатор.

По его словам, значительные средства направят на строительство образовательных объектов. "Мы должны построить порядка десяти школ, нам еще не хватает порядка пяти крупных детских садов", - уточнил Морозов.

Губернатор добавил, что средства также направят на ремонт и строительство дорог. "Крупные суммы денег позволят нам крупные инфраструктурные проекты реализовать вокруг города Димитровграда, вокруг города Ульяновска", - сказал он.