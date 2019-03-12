Власти Мордовии направят более 6 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями

ТАСС, 12 марта. Более 6 млрд рублей планируется направить до 2024 года в Мордовии на развитие онкологической службы и строительство онкоцентра. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава Мордовии Владимир Волков.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" мы будем строить онкологический центр, в целом модернизировать систему здравоохранения, особенно по направлению "онкология", по которому до 2024 года мы направим более 6 млрд рублей", - сказал Волков в Ижевске в кулуарах заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

По данным республиканского правительства, в настоящее время в Саранске за счет федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" строится новый четырехэтажный корпус Республиканского онкологического диспансера, завершение работ запланировано в 2021 году. Новый объект позволит решить проблему нехватки площадей для оказания качественной помощи пациентам. Пока прием онкобольных в республике ведется в консультативной поликлинике, рассчитанной на 100 посещений в смену, при этом фактически ежедневный прием пациентов составляет 300 посещений.

Помимо строительства корпуса онкодиспансера, планируется капитальный ремонт существующего здания и дооснащение диспансера оборудованием. Кроме того, начнут работу четыре центра амбулаторной онкологической помощи: в 2019 году - на базе Краснослободской межрайонной больницы, в 2020 году - на базе двух саранских поликлиник, в 2021 году - на базе Комсомольской межрайонной больницы.