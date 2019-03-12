Омская область построит и реконструирует 17 водозаборных и очистных сооружений

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Омская область в рамках федерального проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Экология", построит и реконструирует 17 крупных водозаборных и очистных сооружений, сообщил во вторник ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Заев. На эти цели, а также развитие систем водоснабжения будет выделено около 1,8 млрд рублей.

"Обеспечение жителей Омской области чистой и качественной питьевой водой находится в приоритете. Если в самом городе Омске этой проблемы практически не существует, то большинству жителей села приходится зачастую довольствоваться водой не самого высокого качества. На федеральные средства мы запланировали реконструкцию старых водоводов, строительство и реконструкцию 17 крупных насосных станций и очистных сооружений. Омской области [на эти цели] в течение шести лет будет направлено порядка 1,8 млрд рублей", - сказал Заев.

Он добавил, что в 2019 году в рамках проекта "Чистая вода" будет выделено более 62 млн рублей, которые будут пойдут на подготовку проектно-сметной документации и начало возведения объектов. "В первую очередь реализация программы начнется с малых городов, так как именно оттуда берут начало все водопроводы, от которых линии постепенно будут проложены и в небольшие поселения", - сказал министр.

В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что на 2019 год запланировано начало строительства объектов в Исилькульском, Калачинском и Горьковском районах. В 2020-2021 годах - строительство и реконструкция водозаборных и очистных сооружений в поселке Кормиловка, селе Нижняя Омска, в Таре - втором по размеру городе региона, и в городе Калачинск. Ранее правительство Омской области сообщало, что реализация проекта "Чистая вода" позволит увеличить обеспеченность населения питьевой водой с 70,6% до более 90%.

По данным минстроя, в 2018 году Омская область выделила 95,6 млн рублей на развитие систем водоснабжения.

"Были реализованы мероприятия по строительству и реконструкции восьми объектов в пяти сельских районах, приобретены и установлены шесть локальных станций очистки воды в четырех районах, отремонтировано две скважины и приобретено оборудование для 14 насосных станций", - сказал собеседник агентства.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включен подраздел "Чистая вода", на который будет направлено 245 млрд рублей. В рамках этого федерального проекта планируется в течение шести лет увеличить долю населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 87,5% до 90,8%, а долю городского населения - с 94,5% до 99%.

