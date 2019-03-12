Школьники из десяти регионов продумают решения для "умного города" на олимпиаде в Томске

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Финальный этап всероссийской олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) стартовал на площадках Томского политехнического университета (ТПУ) во вторник. В конкурсе примут участие 35 школьников из десяти регионов России, они разработают модели для цифровизации российских городов, что может помочь решить часть задач, предусмотренных нацпроектом "Цифровая экономика", передает корреспондент с церемонии открытия.

Открытие финального этапа Олимпиады прошло во вторник на площадках ТПУ. Как сообщила журналистам в ходе церемонии открытия представитель одного из партнеров конкурса НПП "Томская электронная компания" Мария Канашук, на соревнования собрались школьники из Башкортостана, Чувашии, Дагестана, Хабаровского и Приморского краев, Омской, Томской, Оренбургской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.

"До этого у нас назывался профиль "умный дом", но в этом году мы назвали по-другому "умный город", то есть мы объединяем в одном задании разные системы", - сказала она.

Канашук уточнила, что в течение четырех дней участники финального испытания будут делать работающие макеты трех систем, отвечающих за сбор и передачу данных ЖКХ, автоматическое регулирование транспортных потоков в городе и безопасность школ и детских садов. Итоги будут подведены 16 марта.

Развитие цифровой инфраструктуры городов, как и другие направления цифровизации государства, являются приоритетными для РФ. На государственном уровне для этого действует национальный проект "Цифровая экономика". Он рассчитан на срок до 2024 года включительно и включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше полутора триллионов рублей.

Об Олимпиаде НТИ

Олимпиада НТИ - уникальные инженерные соревнования для школьников 7-11 классов, которые проводятся в России с 2015 года. Организаторами выступают Российская венчурная компания и Агентство стратегических инициатив в партнерстве с крупнейшими российскими вузами и технологическими компаниями.

Состязания проводятся по 19 профилям, которые соответствуют отраслевым приоритетам Национальной технологической инициативы - программы по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году.