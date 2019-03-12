Более 20 км дорог отремонтируют в КЧР в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 12 марта. /ТАСС/. Более 20 км автомобильных дорог отремонтируют в Карачаево-Черкесии в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В общей сложности в ближайшие три года в регионе планируется отремонтировать почти 60 км дорог, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В 2019-2021 годы <…> пройдет реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 59,77 км. Например, в текущем году запланирован ремонт 10,8 км дорог регионального и межмуниципального значения, ремонт 12,4 км дорог Черкесской городской агломерации", - говорится в сообщении.

Также в 2019 году на дорогах республики планируется установить 10 камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) и один пункт весогабаритного контроля. Задачи в рамках нацпроекта в регионе - на 10% снизить число дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки к 2024 году, в два раза уменьшить число аварийно- опасных участков, вдвое увеличить число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и т. д.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.