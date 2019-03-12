Минтранс предлагает сделать госреестр лучших технологий строительства дорог общедоступным

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минтранс России предлагает вести государственный реестр новых и наилучших технологий и материалов для дорожного строительства в электронном виде и сделать его общедоступным. Об этом говорится в разработанных министерством поправках в Градостроительный кодекс РФ, которые размещены во вторник на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, поправки разработаны для успешной реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".

Сам реестр предлагается сделать федеральным информационным ресурсом, содержащим информацию не только о новых и наилучших технологиях и материалах, но и об их поставщиках и производителях, а также данные об оборудовании и средствах организации дорожного движения. Кроме того, в реестре планируется учитывать сведения о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как отмечается в материалах к законопроекту, в России уже успешно используются реестр лекарственных средств, реестр автомобильных дорог, реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и другие.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 регионах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти до 50,9% (260,5 тыс. км) по сравнению с 43,1% в 2017-м, а доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях - вырасти вдвое, до 85%. Кроме того, предполагается на 10% снизить долю перегруженных федеральных и региональных трасс и ликвидировать половину мест концентрации ДТП.