Почти 40 млрд рублей потратят на ремонт дорог в рамках нацпроекта в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области потратит на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе 38,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в региональном минтрансе.

"Общий бюджет на реализацию мероприятий утвержденного регионального проекта в 2019-2024 годах составляет 38,7 млрд", - заявили в ведомстве.

По его информации, из федерального бюджета будет выделено 8,2 млрд рублей, из областного - 29,1 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей поступят из местного бюджета городских округов Новосибирской области. При этом в 2019 году на реализацию регионального проекта будет потрачено 5,4 млрд рублей.

В рамках национального проекта на территории Новосибирской области в 2018 году было приведено в нормативное состояние 100,7 км дорог агломерации, на что было потрачено 2,4 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% с 43,1% в 2017 году, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.