Псковская область в 2019 году направит почти 450 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Псковская область направит почти 450 млн рублей в течение 2019 года на ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства будут направлены на приведение в порядок трасс, распложенных в Псковской городской агломерации, сообщает в среду пресс-служба администрации области.

"Почти 450 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Псковской городской агломерации: Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении по итогам совещания в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, посвященному реализации нацпроекта в 2019 году.

По данным пресс-службы, в 2019 году в Пскове планируется выполнить реконструкцию участков улиц Индустриальной и Яна Фабрициуса, а также отремонтировать участки на улицах Железнодорожная, Рельсовая, Льва Толстого и Паровозном проезде. Общая сумма выделенных на работы средств составит 336 млн рублей.

"В настоящее время в Островском, Палкинском и Печорском районах завершаются работы по подготовке аукционной документации. При этом Псковский район, а также город Псков уже объявили аукционы на ряд объектов ремонта. По итогам совещания и.о. председателя комитета Борис Елкин поставил задачу ускорить работу по подготовке документации для проведения процедур по выбору подрядчика на выполнение дорожных работ", - отмечается в сообщении.

Перспективы дорожной сферы

Депутат Госдумы от Псковской области, лидер межрегионального общественного движения "Убитые дороги" Александр Васильев, который является участником общественно-делового совета по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщил ТАСС, что выделение региону федеральных средств позволит существенно улучшить ситуацию с состоянием дорог.

"Это позволит увеличить количество региональных и муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, закрыть "болевые" точки по ряду магистралей в городе Пскове, на исправление которых у муниципалитета нет средств, а также продолжить строительство Северного обхода города Пскова. Плановые расходы дорожного фонда Псковской области в 2018 году превысили 5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей составило федеральное финансирование", - рассказал Васильев.

По его словам, ситуация с дорогами в Псковской области постепенно улучшается. "Протяженность федеральных трасс, которые обслуживает Росавтодор, полностью отвечающих нормативным требованиям, приближается к 100%, это один из лучших результатов по России, и в этом есть заслуга нашего движения. Хуже обстоят дела с региональными и муниципальными дорогами, исправить ситуацию с этими дорогами поможет национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Безусловно, это скажется положительно на развитии региона, который является приграничным, и через который проходят международные маршруты", - сказал собеседник агентства.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.