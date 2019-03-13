В Иркутске начался финальный этап всероссийской инженерной олимпиады для школьников

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Финальный этап Всероссийской олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) начался в среду в Иркутске, в нем участвуют 97 школьников из разных городов России и Белоруссии. Это подростки, интересы которых связаны с высокими технологиями, сообщили ТАСС в пресс-службе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Финал всероссийской олимпиады НТИ проходит одновременно в 17 городах России. На первый, заочный, тур было подано 40 тыс. заявок, во второй тур прошли 12 тыс. участников, до финала дошла 1 тыс. В Иркутск приехали школьники для участия в финальном этапе по направлениям "Технологии беспроводной связи", "Дополненная реальность" и "Интеллектуальные энергетические системы". Сотрудники Института солнечно-земной физики были одними из разработчиков задач для участников олимпиады.

"За ходом интеллектуальных состязаний внимательно следят ученые. Директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Андрей Медведев считает, что лучшей возможности присмотреть достойную смену просто не найти", - сказали в пресс-службе.

Через пять-восемь лет, когда институт реализует проект по строительству национального гелиогеофизического комплекса РАН, будет радикально обновлено и усовершенствовано оборудование обсерваторий. Это значит, что уже сейчас необходимо готовить специалистов, в том числе и по технологиям беспроводной связи, способных масштабно мыслить и решать неординарные задачи, отметил собеседник агентства.

Ценность знаний

Как сообщил ТАСС руководитель направления "Технологии беспроводной связи" Михаил Просекин, участники олимпиады - это будущие специалисты, которые нужны для решения приоритетных национальных задач. Уже в школьном возрасте они должны иметь больше знаний, чем дает общее образование. Большую роль в этом играет дополнительное образование. Поэтому его развитие стало одним из направлений в профильном национальном проекте.

"Какова будет доля высокотехнологичной добавленной стоимости в валом продукте России и какова будет доля высокотехнологичной продукции нашей страны в мире? Эти две вещи не зависят ни от чего, кроме образования, направленного на нынешних 8-15-летних подростов, и предпринимательского климата в стране. От того, как в образовании будет реализована нелинейность, зависит, на какой позиции наша страна будет находиться через 20 лет в мировой экономике", - рассуждает ученый.

Олимпиада НТИ - уникальные инженерные соревнования для школьников 7-11 классов, которые проводятся в России с 2015 года. Организаторами выступают Российская венчурная компания и Агентство стратегических инициатив в партнерстве с крупнейшими российскими вузами и технологическими компаниями.

Состязания проводятся по 19 профилям. Они соответствуют отраслевым приоритетам Национальной технологической инициативы - программы по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.