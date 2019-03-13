Около десяти стационарных видеокамер установят на дорогах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Около десяти стационарных видеокамер будет установлено на региональных дорогах Архангельской области в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил ТАСС заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

"В этом году мы будем ставить пока порядка девяти камер непосредственно на региональной сети дорог Архангельской области. Всего уже установлено 40 камер видеофиксации, к 2024 году мы планируем увеличить их число в два раза, точнее, на 211 процентов, мы превышаем даже показатели, установленные федеральным проектом", - сказал Кулижников.

В настоящее время определяются точки, где будут поставлены камеры. "Это интенсивные по движению районы: Вельский, Устьянский, Няндомский, Коношский и Котласский куст. Мы сейчас определяем места, согласовываем с ГИБДДД и планируем выйти на торги", - пояснил собеседник агентства.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.