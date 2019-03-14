Дальневосточные ученые поддержали идею создания на Камчатке вулканологического центра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 марта. /ТАСС/. Президиум Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) поддержал идею создания на Камчатке международного научного центра по изучению вулканизма и сейсмичности, сообщили журналистам в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Идею создания проекта научного центра по изучению вулканизма и сейсмичности на Камчатке высоко оценили президиум ДВО РАН и руководители ведущих дальневосточных институтов наук о земле. Совместными усилиями нам удастся в кратчайшие сроки сформировать перспективный проект для представления его к участию в национальном проекте "Наука", - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, представивший инициативу президиуму ДВО РАН.

Базовым направлением работы научного центра должен стать масштабный комплекс исследований механизма функционирования зоны субдукции (зоны, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) или, как ее иначе называют, зоны перехода океан-континент. В исследовании этого механизма заинтересованы не только российские ученые, но и все страны, расположенных в зоне "тихоокеанского огненного кольца", такие как Япония, США, Канада, Республика Корея, Индонезия и другие. В общей сложности в зоне влияния "тихоокеанского огненного кольца" проживает около трети населения всего земного шара.

Подготовить конкурентоспособный проект для включения в национальный проект "Наука", Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предложил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

Камчатка с учетом ее уникальности в плане проявления вулканизма и сейсмичности, может стать полигоном для научных изысканий как ведущих российских научных институтов и университетов, так и для исследователей из других стран. Результаты исследований механизма функционирования зоны субдукции позволят создать в перспективе действенные программы обеспечения безопасности экономик и населения стран в зоне "тихоокеанского огненного кольца".

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН является единственным в мире специализированным учреждением по изучению вулканической деятельности и сейсмичности. Решение о его основании на Камчатке было принято в связи с уникальным положением полуострова в "тихоокеанском огненном кольце" Земли. Ни в одном регионе мира не наблюдается такого разнообразия вулканической активности и одновременно такой высокой сейсмической активности.