Эксперты: российские научные суда нужно начать оснащать для исследований ДНК рыбы на борту

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Российские научные суда необходимо начать оснащать оборудованием для проведения экспресс-исследований ДНК на борту, чтобы ускорить и увеличить точность прогнозов вылова, считает директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО по итогам совместной работы российских и иностранных ученых в экспедиции на судне "Профессор Кагановский".

Одна из задач, решаемых в рамках национального проекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250. Научно-исследовательское судно ВНИРО "Профессор Кагановский" сейчас продолжает съемку в южной части Аляскинского залива. На борту работает 21 ученый из пяти стран тихоокеанского региона - России, Японии, США, Канады и Республики Корея. На борту российские специалисты перенимают опыт американских и канадских коллег по проведению генетического анализа рыбы экспресс-методами на борту судна.

"Развитие этих исследований переведет прогнозирование подходов тихоокеанских лососей на качественно новый уровень. В настоящий момент назрела необходимость в научной программе по генетическим исследованиям, чтобы сформировать актуальную и современную базу ДНК-маркеров тихоокеанских лососей по районам, оснастить суда современным оборудованием, и, в конечном счете, иметь возможность проводить экспресс-анализ на борту судна, чтобы прямо в ходе осенних или весенних съемок информировать рыбаков, куда подойдет лосось", - цитирует Колончина пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в Тихоокеанском филиале института (ТИНРО), подобные методы позволят повысить точность определения, в каком именно районе находится водоем, в который будет возвращаться рыба. При этом очень важна и скорость получения и обработки данных, что позволит ученым заранее давать рыбакам рекомендации, а те смогут заранее подготовиться и спланировать свою работу. Таким образом, у науки будут надежные данные прогноза вылова, на которые будет опираться и промышленность, и региональные комиссии, регулирующие промысел в субъектах.

На борту судна "Профессор Кагановский" проводится широкий комплекс исследований, включающий ихтиологические, океанологические, гидрологические, токсикологические и генетические работы. Особый интерес для иностранных ученых представляют траловые работы россиян, проводимые в открытом море с установленной в сетной части трала камерой. Они позволили полностью подтвердить оптимальность скорости буксировки и раскрытия трала для успешного облова взрослых лососей.