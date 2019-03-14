В Нижегородской области в рамках нацпроекта отремонтируют почти 5 тыс. км дорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 4,9 тыс. км дорог будет отремонтировано в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В 2019 году запланирован ремонт 689,39 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 50,182 км автомобильных дорог местного значения в Нижнем Новгороде и 5,409 км автомобильных дорог местного значения в Дзержинске. Всего за шесть лет реализации нацпроекта в регионе планируется отремонтировать более 4,9 тыс. км автодорог", - сообщили в пресс-службе.

В план ремонта включены все региональные и межмуниципальные автодороги, с наибольшей интенсивностью движения, а также с наличием автобусного сообщения.

На реализацию нацпроекта в Нижегородской области будет направлено 22,9 млрд рублей до 2021 года. В общей сложности на все нацпроекты в Нижегородской области направят более 99 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% с 43,1% в 2017 году, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.