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Медведев: 31 регион получит в этом году на переобучение работников 1,5 млрд рублей

Премьер-министр отметил, что эти средства дадут возможность переобучить почти 18,5 тыс. человек

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. На переобучение работников в рамках нацпроекта по повышению производительности труда кабин распределит в текущем году между 31 регионом 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В повестке дня распределение средств между регионами, которые могут провести переобучение работников предприятий в рамках мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости". Из бюджета этого года выделим более 1,5 млрд рублей на эти цели", - сказал он.

Председатель правительства добавил, что эти средства дадут возможность переобучить почти 18,5 тыс. человек. Они смогут "получить тот уровень квалификации, который отвечает тем требованиям, которые есть у работодателей, у участников национального проекта". Средства будут распределены между 31 регионом, заключил глава кабмина.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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