Проект "Умный город" внедрят в исторических и малых поселениях Калужской области

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калужской области намерены до конца 2019 года подать заявки в Минстрой РФ на включение исторических и малых поселений региона в проект "Умный город", сообщил ТАСС губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Проект "Умный город" начали внедрять в России в 2018 году, с текущего года он реализуется по нацпроектам "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов и технологических решений для цифровизации городской среды. Правительство Калужской области и Минстрой 14 марта на I Международном форуме "Умный город. Инструкция по применению" подписали соглашения о включении Калуги и Обнинска в пилотный проект по цифровизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"В Калужской области в пилотном проекте "Умный город" участвуют Калуга и Обнинск. Но мы хотим вовлечь в этот процесс как можно больше наших городов, в том числе исторических поселений. Мы должны сейчас получить первые результаты, и я думаю, что до конца года мы будем заявляться на то, чтобы их подключать к "Умному городу", - сказал Артамонов.

Он отметил, что включение в проект исторических и малых городов позволит комплексно решить в них ряд проблем. Например, Боровску и Тарусе необходимо развивать сервисы для туристов, Людиново - решить транспортные и коммунальные вопросы.

Ранее Минстрой утвердил стандарт проекта "Умный город", где даны рекомендации по внедрению цифровых технологий в сферы ЖКХ, общественной и экологической безопасности, формирования городской среды, управления дорожным движением. К базовым положениям стандарта, в частности, относится создание единого интеллектуального центра управления городским хозяйством, "умного" освещения, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение актуальных городских проблем, систем интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов, повышение энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений.